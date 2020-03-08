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تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبدالعزيز على انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

الأحد 08/مارس/2020 - 09:58 م
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احمد ابراهيم وانغام
احمد ابراهيم وانغام
الفجر الفني
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علق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على خبر انفصال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن المطربة أنغام والذي أكدته بعض مواقع الأخبار منذ قليل.

الخبر تضمن انفصال النجمة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد زواج لم يدُم طويلًا.

وكتب عبد العزيز، تعليقًا على مضمون الخبر قال فيه "شيء طبيعي ومؤكد، أصغر منك هيستفيد ويمشي".

يذكر أن تداولت بعض مواقع الأخبار، أخبار تؤكد انفصال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن الفنانة أنغام خلال الفترة القليلة المقبلة بعيدًا عن منصات الإعلام.
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