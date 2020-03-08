ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لو كلفه ذلك خسارة أحد أهم النجوم في صفوف الفريق.





وذكر موقع دون بالون الإسباني أن مبابي ارتبط بشكل كبير بالرحيا إلى ريال مدريد في الأشهر الماضية وما زاد من حدة هذه التكهنات هو التصريحات المستمرة من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق التي أبدى فيها إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي كما ألمح المهاجم الفرنسي في أكثر من مناسبة بأنه يرغب باللعب في سانتياجو برنابيو.





وأكد الموقع الإسباني أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل الفوز بخدمات كيليان مبابي في الصيف المقبل، حيث رفض باريس سان جيرمان التخلي عنه بأي ثمن علماً بأن عقده ينتهي في 2022 وحتى الآن لم يوافق مبابي على تجديد العقد.





وأوضح الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز يرغب في إدراج النجم البلجيكي إدين هازارد في صفقة كيليان مبابي وذلك من أجل تخفيض تكلفة الصفقة التي قد تصل إلى 350 مليون يورو بالإضافة إلى إقناع النادي الفرنسي بالسماح له بالرحيل كونه سيملك بديل على أعلى مستوى.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد تعاقد مع هازارد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو لكن النجم البلجيكي قضى معظم الموسم مصاباً ولم يقدم أي إضافة مما جعل بيريز يفكر بالتضحية به في نهاية الموسم.





وأفاد الموقع الإسباني بأن زين الدين زيدان يرفض هذا الأمر بشكل قاطع وذلك رغم أنه يحبذ فكرة التعاقد مع مبابي لكنه لا يريد أن يكون ذلك على حساب هازارد الذي ما زال مؤمناً بقدرته على تقديم الإضافة لريال مدريد في الموسم المقبل.