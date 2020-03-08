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تعيين الدكتور محمد بن سعيد متحدثا رسميا للشؤون الإسلامية
الأحد 08/مارس/2020 - 09:55 م
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الفجر السعودي
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أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، تكليف الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف متحدثاً رسمياً للوزارة.
ويذكر أن وافق وزير الشؤون الإسلامية، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً لعبدالعزيز بن سعود العسكر، في تاريخ 20 نوفمبر 2019.
وأتت موافقة الوزير آل الشيخ في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.
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