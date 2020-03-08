تعيين الدكتور محمد بن سعيد متحدثا رسميا للشؤون الإسلامية

ويذكر أن وافق وزير الشؤون الإسلامية، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً لعبدالعزيز بن سعود العسكر، في تاريخ 20 نوفمبر 2019.





وأتت موافقة الوزير آل الشيخ في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.







