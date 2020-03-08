فوز هاشم والنجمي بمقعدي عمومية 'أخبار اليوم'

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، عن فوز المرشحين محمد هاشم ومصطفى يونس النجمي بمقعدي الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم.





وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.





وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.



