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‫ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم 8/3/2020 بعد فوز اليونايتد على السيتي 0/2 في ديربي مانشستر

الأحد 08/مارس/2020 - 09:50 م
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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم
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‫ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم 8/3/2020 بعد فوز اليونايتد على السيتي 0/2 في ديربي مانشستر

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم بعد انتهاء قمة الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي اليونايتد والسيتي في "ديربي مانشستر" والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر على السيتيزنز بنتيجة 0/2.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم | تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزًا مثيرًا على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافولد" معقل الشياطين الحمر، في إطار منافسات قمة الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.

وجاء الهدف الأول للمان يونايتد في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال مستغلًا ضربة ثابتة نفذها ببراعة برونو فيرنانديز، وأضاف لاعب الوسط سكوت ماكتومناي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع، لتنتهي مباراة المان يونايتد والسيتي بنتيجة 0/2 للشياطين الحمر.

ونقدم لكم متابعينا خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم 8/3/2020 بعد انتهاء مباراة المان سيتي والمان يونايتد في "ديربي مانشستر".

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم

- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 17 هدف.

- بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف.

- محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدف.

- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف.

- داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف.

- ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف.

- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف.

- تامي أبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف.

- دومينيك كالفرت لورين لاعب إيفرتون 13 هدف.

- راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 13 هدف.

- رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي 11 هدف.

- تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي 11 هدف.

- هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 11 هدف.

- أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 11 هدف.

‫ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم 8/3/2020 بعد فوز اليونايتد على السيتي 0/2 في ديربي مانشستر

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