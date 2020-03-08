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خوفًأ من كورونا.. الصحة الفرنسية تمنع التجمعات لأكثر من ألف شخص

الأحد 08/مارس/2020 - 09:50 م
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وزير الصحة الفرنسي
وزير الصحة الفرنسي
الفجر
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قرر وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، مساء اليوم الأحد، منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا خوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق من مساء اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1126 حالة.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فرنسا الصحة الفرنسية الصحة

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