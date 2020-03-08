Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط "بين سبورت HD" مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا bein sport الريال ضد بيتيس Hd

الأحد 08/مارس/2020 - 09:51 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
Advertisements
يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA ريال مدريد ضيفًا على بيتيس بالليجا.
كورة جول، حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل العودة إلى صدارة الليجا، KORA GOAL ريال مدريد يطمح للعبور من عقبة بيتيس بنجاح.
ويرغب الميرنجي في إقناع أنصاره وتحقيق نقاط المباراة كاملة وتحقيق الفوز فقط خاصةً بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد، بهدف نظيف لحساب نفس الجولة وتعزيز صدارته، KORA STAR ريال مدريد يخرج لمواجهة ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.
موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري
وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف اليوم بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري
كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز للعودة إلى صدارة الترتيب.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، كورة فور جول بيتيس يسعى لتحقيق المفاجأة وتعديل مركزه بالجدول، KORA4GOAL بيتيس يستضيف ريال مدريد على ملعب بينتو فيامارين.
ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر ريال مدريد يلعب ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني بدون تقطيع.


Advertisements

أخبار تهمك

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و نصف

خاص.. حميد أحداد يكشف موقفه النهائي من المشاركة ضد الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status