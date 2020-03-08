رابط "بين سبورت HD" مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا bein sport الريال ضد بيتيس Hd

يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA ريال مدريد ضيفًا على بيتيس بالليجا.

كورة جول، حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل العودة إلى صدارة الليجا، KORA GOAL ريال مدريد يطمح للعبور من عقبة بيتيس بنجاح.

ويرغب الميرنجي في إقناع أنصاره وتحقيق نقاط المباراة كاملة وتحقيق الفوز فقط خاصةً بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد، بهدف نظيف لحساب نفس الجولة وتعزيز صدارته، KORA STAR ريال مدريد يخرج لمواجهة ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري

وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف اليوم بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز للعودة إلى صدارة الترتيب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، كورة فور جول بيتيس يسعى لتحقيق المفاجأة وتعديل مركزه بالجدول، KORA4GOAL بيتيس يستضيف ريال مدريد على ملعب بينتو فيامارين.

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