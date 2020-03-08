إسرائيل تسجل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 29 حالة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن إسرائيل، قد قررت يوم الأربعاء الماضي، منع دخول المواطنين الفرنسيين والألمان والإسبان والنمساويين والسويسريين غير المقيمين إلى أراضيها، بهدف الحد من تفشي الفيروس، مع بعض الاستثناءات القليلة.



