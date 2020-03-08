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إسرائيل تسجل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 29 حالة
الأحد 08/مارس/2020 - 09:39 م
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الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 29 حالة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
ويذكر أن إسرائيل، قد قررت يوم الأربعاء الماضي، منع دخول المواطنين الفرنسيين والألمان والإسبان والنمساويين والسويسريين غير المقيمين إلى أراضيها، بهدف الحد من تفشي الفيروس، مع بعض الاستثناءات القليلة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت أيضاً دخول الإيطاليين ومواطني عدة دول آسيوية بينها اليابان وكوريا الجنوبية والصين، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر الماضي، إلى أراضيها.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير الماضي، على أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في شهر ديسمبر عام 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.
وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 109632 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3802 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.
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