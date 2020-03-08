Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسرائيل تسجل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 29 حالة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 29 حالة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن إسرائيل، قد قررت يوم الأربعاء الماضي، منع دخول المواطنين الفرنسيين والألمان والإسبان والنمساويين والسويسريين غير المقيمين إلى أراضيها، بهدف الحد من تفشي الفيروس، مع بعض الاستثناءات القليلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت أيضاً دخول الإيطاليين ومواطني عدة دول آسيوية بينها اليابان وكوريا الجنوبية والصين، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر الماضي، إلى أراضيها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير الماضي، على أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في شهر ديسمبر عام 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 109632 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3802 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة الإسرائيلية الصحة إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ ساعة

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 259 حالة وفاة

الصحة العالمية: لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لفيروس "كورونا"

بالأرقام.. خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

ارتفاع أسعار النفط بعد تباطأ حالات الإصابة بفيروس كورونا

وزير الصحة الياباني: الوفاة بفيروس كورونا كانت لامرأة في الثمانينات

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status