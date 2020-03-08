Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. حميد أحداد يكشف موقفه النهائي من المشاركة ضد الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

الأحد 08/مارس/2020 - 09:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد السيد
Advertisements

كشف حميد أحداد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، موقفه النهائي من المشاركة في المباراة التي تجمع بين الفريقان بدوري أبطال أفريقيا، وتفاصيل العقد بين الأبيض والفريق المغربي.

 

وقال "أحداد" في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : في البداية انتقلت إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة الموسم الماضي، على الرغم من أن إعارتي كانت مهددة بالفشل لتمسك مسئولي الزمالك ببعض البنود.

 

وأضاف :  الزمالك اشترط على مسئولي الرجاء المغربي بعدم مشاركتي في أي مباراة رسمية أمام الزمالك، بالإضافة أن الإعارة مع حق الشراء بمقابل دفع 950 ألف دولار.

 

وواصل : بعد يومين من التفاوض رفض مسؤولي الرجاء بند عدم خوض أي لقاء رسمي أمام الزمالك، ليتم الاتفاق على دفع 200 ألف دولار مقابل إشراكي وذلك عقب موافقة الزمالك.

 

وأتم حميد أحداد حديثه لـ "الزمالك اليوم" قائلاً : لا أعلم القرار النهائي حتى الآن بشأن مشاركتي في اللقاء من عدمه، من المؤكد أن يتواصل مسؤولي الرجاء مع نادي الزمالك لمعرفة موقفي بشكل أوضح.. المشاركة أمام الزمالك أمر صعب للغاية، ولكن القرار النهائي ليس بيدي.

 

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"  يومي 1 و 2 من شهر مايو المقبل مواعدا لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

 

يذكر  أن الزمالك كان قد تأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي، بينما جاء تأهل الرجاء المغربي على حساب مازيمبي الكونغولي.

Advertisements

أخبار تهمك

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ ساعة

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status