خاص.. حميد أحداد يكشف موقفه النهائي من المشاركة ضد الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

كشف حميد أحداد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، موقفه النهائي من المشاركة في المباراة التي تجمع بين الفريقان بدوري أبطال أفريقيا، وتفاصيل العقد بين الأبيض والفريق المغربي.

وقال "أحداد" في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : في البداية انتقلت إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة الموسم الماضي، على الرغم من أن إعارتي كانت مهددة بالفشل لتمسك مسئولي الزمالك ببعض البنود.

وأضاف : الزمالك اشترط على مسئولي الرجاء المغربي بعدم مشاركتي في أي مباراة رسمية أمام الزمالك، بالإضافة أن الإعارة مع حق الشراء بمقابل دفع 950 ألف دولار.

وواصل : بعد يومين من التفاوض رفض مسؤولي الرجاء بند عدم خوض أي لقاء رسمي أمام الزمالك، ليتم الاتفاق على دفع 200 ألف دولار مقابل إشراكي وذلك عقب موافقة الزمالك.

وأتم حميد أحداد حديثه لـ "الزمالك اليوم" قائلاً : لا أعلم القرار النهائي حتى الآن بشأن مشاركتي في اللقاء من عدمه، من المؤكد أن يتواصل مسؤولي الرجاء مع نادي الزمالك لمعرفة موقفي بشكل أوضح.. المشاركة أمام الزمالك أمر صعب للغاية، ولكن القرار النهائي ليس بيدي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يومي 1 و 2 من شهر مايو المقبل مواعدا لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك كان قد تأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي، بينما جاء تأهل الرجاء المغربي على حساب مازيمبي الكونغولي.