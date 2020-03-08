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وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:45 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على اطلاع الزعماء العرب، على آخر التطورات في أزمة سد النهضة، في اطار حرصه على التشاور مع الزعماء العرب، والعمل العربي المشترك، في القضايا الحيوية التي تتصل بالأمن القومي العربي بصفة عامة، خاصة أن أي انتقاص في الأمن القومي المصري، ينعكس على الأمن العربي بأكمله.

وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مصر دائمًا ترغب في التوصل إلى تفاهم وتوافق مع إثيوبيا عبر العديد من مسارات التفاوض، لافتًا إلى أن القاهرة تواصل العمل لإزكاء وتشجيع الطرفين السوداني والإثيوبي، على تقدير الإيجابيات المرتبطة باتفاق واشنطن حول أزمة سد النهضة.

ولفت إلى أن هناك مكالمة حدثت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي دونالد ترامب، أبدى خلالها الرئيس الأمريكي تقديره لموقف مصر، وسعيه لتوقيع اتفاق ثلاثة بين مصر والسودان واثيوبيا.
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وزير الخارجية سد النهضه سامح شكري ترامب السيسي اخر تطورات ازمة سد النهضة

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