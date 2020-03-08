اتحاد الاعاقات الذهنية ينظم كأس مصر للفروسية بمشاركة ٥ أندية

أقيمت اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر والثالث من بطولة الجمهورية للفروسية بنادى الحرس الجمهورى، تحت تنظيم الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي.

حضر البطولة مسؤولو نادى الحرس الجمهوري والفنانة داليا البحيري ومحمود الشيخ أمين صندوق الاتحاد المصري وعدد كبير من أهالي وأسر اللاعبين.

وشارك في المنافسات ١٤ لاعب ولاعبة مثلوا أندية الأهلى ووادي دجلة وسبورتنج وهليوبوليس وكلية البنات، في مسابقات الترويض وقفز الحواجز.

وفي نهاية البطولة قام محمود الشيخ أمين صندوق الاتحاد المصري للأعاقات الذهنية، بتقليد اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الميداليات، وتوزيع شهادات التقدير.