Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير المشروع: 16% نسبة تنفيذ محطة "المستقبل" بالقطار المكهرب

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
قال المهندس أحمد محمد، مدير مشروع تنفيذ أعمال محطة "المستقبل" إحدى أهم المحطات الجاري تنفيذها في مشروع القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، إن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة بلغت 16 %. 

وأضاف محمد في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المساحة الكلية للمحطة تبلغ 7000 متر مسطح، بالإضافة لمنطقة جراج كبيرة تستوعب قرابة 400 سيارة. 

جدير بالذكر أن مشروع القطار المكهرب يمتد مساره بدءا من محطة عدلى منصور ثم العبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، ثم يمتد 14 كم جنوب العاصمة الإدارية الجديدة لينتهي عند المدينة الرياضية الدولية.
مدير المشروع: 16% نسبة تنفيذ محطة "المستقبل" بالقطار المكهرب
مدير المشروع: 16% نسبة تنفيذ محطة "المستقبل" بالقطار المكهرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محطة المستقبل القطار المكهرب

أخبار تهمك

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

11 معلومة عن أول قطار مكهرب في العاصمة الإدارية

وزير النقل يطالب بالتنفيذ الفوري لمشروع القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان

يخدم المدن الجديدة.. 14 معلومة عن مشروع القطار المكهرب

وزير النقل يتفقد الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب (صور)

"يربط بين 14 محطة سطحية".. أبرز 11 معلومة عن القطار المكهرب

مشروع "القطار المكهرب" في 10 نقاط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

04:35 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

12:56 ص

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

03:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status