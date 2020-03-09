مدير المشروع: 16% نسبة تنفيذ محطة "المستقبل" بالقطار المكهرب

قال المهندس أحمد محمد، مدير مشروع تنفيذ أعمال محطة "المستقبل" إحدى أهم المحطات الجاري تنفيذها في مشروع القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، إن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة بلغت 16 %.





وأضاف محمد في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المساحة الكلية للمحطة تبلغ 7000 متر مسطح، بالإضافة لمنطقة جراج كبيرة تستوعب قرابة 400 سيارة.



