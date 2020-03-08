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لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر REAL كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

الأحد 08/مارس/2020 - 09:25 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
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يستضيف فريق ريال بيتيس نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإسبانى، اليوم على ملعب فيامارين، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس YALLA SHOOT، كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس YALLA SHOOT.
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يحل ريال مدريد ضيف على بيتيس اليوم فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.
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