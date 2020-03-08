في اليوم العالمي للمرأة.. محمد كشك: "مليون سلام وتحية"



وأضاف "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، أن زوجات النبي –صل الله عليه وسلم- لعبوا دورا في تعليم المسلمات وكانوا العامل الأساسي في مساعدة الرسول في المحن.



ولفت إلى أن والدة العالم المصري أحمد زويل لعبت دور كبير في حياته وكذلك الرؤساء مثل أنور السادات، ومبارك وعبدالفتاح السيسي، معقبا: "وراء كل عظيم إمرأة عظيمة"، مؤكدا أننا سبقنا العالم منذ أقدم العصور في تكريم المرأة.



وأضاف محمد كشك، "مليون سلام وتحية للأم المصرية، ولأمهات المعاقين على مستوى العالم"، متابعا: "لولا النساء ما نجح الرجال، وما ازدهر التاريخ".







قال محمد كشك، إن المرأة هى نصف المجتمع، وهى العامل الرئيسي في نجاح الرجل، لافتا إلى أن المرأة في حياة الأنبياء والرسل لعبوا دور أساسي في نجاحهم.