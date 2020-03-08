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بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بمصرف زراعي في قنا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كوبري الفحيرة، بالقرب من قرية السمطا في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد مصرع كل من حمادة طلب عبدالغني، 55 عاما، وعبدالحميد طلب عبدالفني، 47 عاما، وفريدة على العزل،3 سنوات، ومهدي سعيد، عامين، وإصابة كل من إبراهيم علي العزب، وشقيقته فاطمة وشقيقهم محمود، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كوبري الفحيرة، بالقرب من قرية السمطا في مركز دشنا.

تم إخلاء الجثامين في مستشفى دشنا المركزي، والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصر انقلاب سيارة اخبار

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