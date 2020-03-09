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مليارات الدولارات.. كم أنفقت دول العالم على مكافحة كورونا؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:03 ص
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بوابة الفجر
سمر حسن
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خصصت الدول الأوروبية والأجنبية، ميزانيات ضخمة لمكافحة فيروس الكورونا، لتمويل الخدمات الصحية والحجر الصحي ودعم الشركات الاقتصادية التي عانت من الآثار السلبية لفيروس الكورونا.

الصين 
أعلن ليو كون وزير المالية الصيني، أن الصين خصصت 31.6 مليار يوان (4.5 مليار دولار) لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إن "الحكومة خصصت 71.9 مليار يوان لإجراءات لمواجهة الفيروس، تتضمن الاجراءات توفير الرعاية الصحية ووضع إجراءات للحد من تفشي الفيروس"

وأضاف كون، طبقا لوكالة بلومبرج، أن السلطات بالحكومة تستمر في وضع سياسات للحد من الفيروس، ويتعين على الإدارات النقدية دعم إنتاج المصانع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات بعد مهرجان الربيع.

أمريكا 
أعلن البيت الأبيض، أن إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة الكورونا، بما في ذلك تخصيص مليار دولار للبحث عن علاح لهذا الفيروس.

وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان لوكالة "سبوتنيك"، قررت الإدارة إرسال خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونجرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم الاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا،

كورويا الجنوبية 
أعلن مون جاي رئيس كوريا الجنوبية، إن مكافحة فيروس كورونا المستجد، استنفرت جميع المصالح الحكومية لمدة 24 ساعة مع اقتراب إجمالي الاصابات إلى 5000 مصاب.

وأضاف مون، أن الحكومة خصصت أكثر من 30 ترليون وون، ما يعادل (25 مليار دولار) في الاقتصاد للتعامل مع وضع تفشي الفيروس، "دخلت البلاد في حالة حرب مع المرض المعدي"، وأمر مون المصالح الحكومية بالعمل على مدار الساعة.

اليابان
أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن الحكومة قررت خصصت 10.3 مليار ين من الميزانية الحكومية لمكافحة الفيروس، وأن التمويل يصل إلى 15.3 مليار ين بعد اجتماع لفريق عمل معني بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الياباني، أن اليابان سمحت لبعض الركاب المسنين على متن سفينة بحرية خاضعة للحجر، والتي تعاني من نتائج سلبية بالفيروس قبل الموعد المحدد له حيث تاكد 44 حالة على متن السفينة.

إيطاليا 
أعلنت الحكومة الإيطالية، إنها تزيد التمويل لمجموعة من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا إلى 7.5 مليار يورو (8.4 مليار دولار).

وأوضح روبرتو جوالتيري وزير الاقتصاد الإيطالي، أن هذه الأموال توفر تمويلا إضافي لخدمات الصحة الوطنية وقوات الشرطة والحماية المدنية التي تتعامل مع الأزمة، وتشمل حزمة التمويل إجراءات التعافي الاقتصادي للشركات والعمال المتضررين. "الهدف هو ألا يخسر أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا"، وتخصيص اقتصادي بقيمة 3.6 مليار يورو (4 مليارات دولار).

صندوق النقد الدولي 
قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يقدم 50 مليار دولار كمساعدة طارئة لمساندة البلدان في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وأضافت غورفييفا، أن الصندوق يري أن التحرك بعجلة لزيادة قدرة النظم الصحية في كل مكان، هو أمر مهم للغاية، مضيفة أنها تريد أن ترى تدابير مصممة الاستجابة ما له تأثير أعمق على الشركات والأسر"

البنك الدولي
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مساعدت أولية قيمتها إلى 12 مليار دولار كدعم فوري لمساعدة الدول في مواجهة الآثار الصحية للفيروس الموجود في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أن المجموعة توفر استجابة سريعة تعتمد على احتياجات البلدان النامية في التعامل مع انتشار فيروس الكورونا، ويشمل التمويل:تقديم الاستشارات عن السياسات، والمساعدة العملية، بالاعتماد على الأدوات لمساعدة البلدان على الاستجابة للأزمة".
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