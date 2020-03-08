"النيابة" تأمر بحبس عصابة اختطفت "خليجي" في أكتوبر 4 أيام





وأضافت أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه إتصال هاتفى من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 8 كلا من "صاحب مكتب إستيراد خضروات وفاكهة – سائق – عاطل وشقيقه – ثلاثة عمال – سمسار خضروات ".



وأرشد المتهم عن مكان احتجاز المجنى عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة -إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجنى عليه وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أن هناك 8 أشخاص وراء ارتكاب واقعة اختطاف مواطن خليجي بمدينة 6 أكتوبر، وكان المدبر الرئيسي هو صاحب مكتب استيراد، والذي تجمعه علاقة عمل بينه وبين المجنى عليه.وبمواجهه المتهم الرئيسي، اعترف بارتكاب الواقعة، أنه خطط لاختطافه لعلمه بثرائه، فاتفق مع أشخاص أخرين لمساعدته في ذلك، وتم احتجازه بإحدى المزارع محل عمله، وذلك تمت حراسته بداخلها من قبل شركائه تحت تهديد السلاح.فيما أمرت نيابة أكتوبر، بحبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط.نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، فى ضبط 8 أشخاص مرتكبى واقعة اختطاف خليجي وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحة فى الجيزة.وتلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من سيدة 40 سنة تحمل إحدى جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول.