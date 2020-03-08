Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النيابة" تأمر بحبس عصابة اختطفت "خليجي" في أكتوبر 4 أيام

الأحد 08/مارس/2020 - 09:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أن هناك 8 أشخاص وراء ارتكاب واقعة اختطاف مواطن خليجي بمدينة 6 أكتوبر، وكان المدبر الرئيسي هو صاحب مكتب استيراد، والذي تجمعه علاقة عمل بينه وبين المجنى عليه.

وبمواجهه المتهم الرئيسي، اعترف بارتكاب الواقعة، أنه خطط لاختطافه لعلمه بثرائه، فاتفق مع أشخاص أخرين لمساعدته في ذلك، وتم احتجازه بإحدى المزارع محل عمله، وذلك تمت حراسته بداخلها من قبل شركائه تحت تهديد السلاح.

فيما أمرت نيابة أكتوبر، بحبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط.

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، فى ضبط 8 أشخاص مرتكبى واقعة اختطاف خليجي وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحة فى الجيزة.

وتلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من سيدة 40 سنة تحمل إحدى جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول.

وأضافت أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه إتصال هاتفى من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 8 كلا من "صاحب مكتب إستيراد خضروات وفاكهة – سائق – عاطل وشقيقه – ثلاثة عمال – سمسار خضروات ".

وأرشد المتهم عن مكان احتجاز المجنى عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة -إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجنى عليه وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نسية بندقية الية النيابة

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status