عاجل.. انفصال الموزع أحمد إبراهيم والمطربة أنغام









وعلم " الفجر الفني "، من مصادره الخاصة أن الموزع أحمد ابراهيم انفصل عن المطربة أنغام خلال الفترة السابقة، بعيدًا عن الإعلام، واستغل "ابراهيم"، اليوم العالمي للمرأة ليدعم زوجته السابقة ياسمين عيسى في محاولة منه للم شمل الأسرة من جديد.

نشر الموزع أحمد إبراهيم، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لطليقته ياسميين عيسى، معلقًا عليها :"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".