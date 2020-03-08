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غداً.. "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقـاف "الكاثوليكية" و"الإنجيلية"

الأحد 08/مارس/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تواصل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، الأسبوع الجاري عقد اجتماعاتها، حيث يشهد اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين، استكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقـاف الكنيـة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها، بعد غدٍ الثلاثاء، اسـتمرار نظـر مشـروع القــانون المقـدم مـن الحكومـة بشأن إصدار قـانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بالاشتراك مه مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والخطة والموازنة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.
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الكلمات المفتاحية

دينية النواب الكنيست أوقاف الكنيسة

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