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كورة لايف - Real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة ريال مدريد اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 09:13 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
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كورة ستار متابعة لقاء ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم الأحد 8/3/2020
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Yalla shoot plus، ويشهد ملعب بينيتو فيامارين لقاء ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني yalla shoot مع فريق ريال بيتيس في الجولة 27 من الدوري الإسباني، حيث يسعى النادي الملكي للفوز وإستعادة الصدارة مرة أخرى، والتي فقدها الفريق أمس بعد فوز برشلونة La liga live streaming على ريال سوسيداد بهدفين.
Kora online متبعة ريال بيتيس وريال مدريد اليوم، بث مباشر ريال بيتيس وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، حيث يمكنكم متابعة لقاء ريال بيتيس وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر "الفجر الرياضي" بث مباشر جودة عالية دون تقطيع أو إعلانات مشاهدة مباشرة لحظة بلحظة، وفي حال توقف البث يمكنكم تحديث الصفحة.
موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التوقيتات التالية: 22:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 23:000 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبغداد، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD3.



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