كورة لايف - Real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة ريال مدريد اليوم

كورة ستار متابعة لقاء ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم الأحد 8/3/2020

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Yalla shoot plus، ويشهد ملعب بينيتو فيامارين لقاء ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني yalla shoot مع فريق ريال بيتيس في الجولة 27 من الدوري الإسباني، حيث يسعى النادي الملكي للفوز وإستعادة الصدارة مرة أخرى، والتي فقدها الفريق أمس بعد فوز برشلونة La liga live streaming على ريال سوسيداد بهدفين.

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موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التوقيتات التالية: 22:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 23:000 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبغداد، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD3.











