Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفارة المملكة بأذربيجان تطالب السعوديين بتوخي الحذر لمواجهة "كورونا"

الأحد 08/مارس/2020 - 09:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أذربيجان، مواطنيها من فيروس كورونا، مطالبة إياهم بضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارةعبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تأمل السفارة من كل المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية أذربيجان، توخي الحذر والتقيُّد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية المختصة والرامية إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)".

يأتي في الوقت الذي بثت فيه وزارة الصحة، "فيديو جراف" يوضح سلوكيات بسيطة يمكن من خلال اتباعها، الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الفيديو، قالت الوزارة: إذا عطست استخدم المنديل لتغطية أنفك وفمك؛، لأنك إذا استخدمت يدك فإنك تنقل  العدوى للغير عند المصافحة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود منديل يمكن استخدام مرفق اليد في تغطية الأنف.

وأكدت الوزارة، أنه لا حاجة لاستخدام الكمامة إذا كان الشخص لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، أو إذا كان مخالطًا لشخص مريض بالفيروس، فيما أوضحت الوزارة أعراض الإصابة، بأنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وكحة وضيف في التنفس.

وعن كيفية الحماية من الإصابة بالفيروس ، أشارت الوزارة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، مع عدم الاحتكاك بأحد تظهر عليه الأعراض، مؤكدة على الاتصال برقم (937) عند الحاجة لأي استفسار. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا سفارة المملكة السعوديين الحذر أذربيجان COVID-19

أخبار تهمك

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة تحذر من مخالطة الإبل: أحد أسباب الإصابة بفيروس كورونا

سفارة المملكة في بنجلاديش تحذر مواطنيها من فيروس "كورونا"

وزارة الصحة المصرية توضح طريقة التعامل مع مرضى "فيروس كورونا"

عاجل.. باحثون يكشفون مفاجأة بشأن تفشي عدوى فيروس "كورونا"

مخاوف بالأراضي الفلسطينية من احتمال انتشار فيروس "كورونا" محليًا

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status