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الإمارات: لا إصابات بـ"كورونا" بين الطلبة المبتعثين للخارج

الأحد 08/مارس/2020 - 09:15 م
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وزير دولة لشؤون التعليم العالي الإماراتي
وزير دولة لشؤون التعليم العالي الإماراتي
وكالات
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أعلن وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، مساء اليوم الأحد، عن "عدم وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة الإماراتيين، الذين يدرسون في الجامعات بمختلف دول العالم والبالغ عددهم 1251 طالباً"، وفقًا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".

وجاء ذلك في تصريحات لـ"الفلاسي"، في ظل تزايد الجهود العالمية للحد من فيروس كورونا في دول العالم، لاسيما الدول التي يدرس فيها طلبة إماراتيون بمختلف التخصصات الأكاديمية، والذي استدعى إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الدراسة في عدد من المدن.

وقال: "نؤكد على عدم وجود مخاطر بين طلبتنا المبتعثين في مختلف الدول بسبب تفشي الفيروس؛ حيث قمنا بالتواصل مع قنصلياتنا وملحقياتنا الخارجية في العديد من العواصم والمدن العالمية، التي يدرس فيها المبتعثون الإماراتيون لضمان التنسيق المستمر والمتابعة اليومية؛ للتأكد من وضعهم الصحي وتأثير الأوضاع الراهنة أيضًا على دراستهم".

وأضاف: "نقوم أيضا بالتواصل مع الجهات الرسمية في الدول المعنية والمؤسسات التعليمية التي يدرس فيها الطلبة لمتابعة التطورات والقرارات التي من شأنها التأثير عليهم وعلى تحصيلهم العلمي ومن ثم اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامتهم في المقام الأول كما نتواصل في الوقت ذاته، وبشكل مباشر مع الطلبة للتأكد من استقرار أوضاعهم وتفقد احتياجاتهم وإحاطتهم بالإرشادات والتعليمات الصحية الواجب اتباعها في ظل الظروف الراهنة".

كما دعا الطلبة الإماراتيين المبتعثين في مختلف أنحاء العالم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الصحة والسلامة في الدول، التي يدرسون فيها إلى جانب جميع الإرشادات وتنفيذ القرارات الصادرة من المؤسسات التعليمية، التي يدرسون فيها من أجل سلامتهم، مؤكدا على أن الوزارة نشرت عددا من التعليمات للطلبة التي يأتي على رأسها تجنب الأماكن المزدحمة وتأجيل السفر إذا كان غير ضروري.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الإمارات

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