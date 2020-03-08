Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

مشاهده مباراه إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

يلا شوت بث مباشر إنتر ميلان ضد يوفنتوس كورة انلاين، مباراة إنتر ميلان ضد ليوفي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة إنتر ضد يوفنتوس رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس كورة ستريم.

تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: كوادرادو، ديبالا، رونالدو

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دييجو جودين ، ميلان سكرينيار ، ستيفان دي فريج ؛ كريستيانو بيراجي.

خط الوسط: كريستيان إريكسن ، نيكو باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: آشلي يونج ؛ روميلو لوكاكو ، لوتارو مارتينيز.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة نادي إنتر ميلان ضد نظيره يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 60 نقطة، بينما يأتى إنتر ميلان للمباراة وهو في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.


مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع اضغط هنا
مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع اضغط هنا
مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع اضغط هنا
مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع اضغط هنا
Advertisements

أخبار تهمك

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ أقل من ساعة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status