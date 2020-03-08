مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان JUVINTUS & INTER MILAN بالدوري الايطالي

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كورة ستار حيث يدخل إنتر ميلان المباراة ساعيًا نحو تحقيق الفوز أو العودة بنتيجة إيجابية من يوفنتوس، للعودة إلى المنافسة على اللقب، KORA STAR يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان JUVINTUS & INTER MILAN، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الكالتشيو.

ويدخل إنتر ميلان ضد يوفنتوس وهو ليس لديه أي خيارات سوى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإستمرار في المنافسة،JUVINTUS & INTER MILAN يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان YALLA SHOOT على ملعب يوفنتوس.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان JUVINTUS & INTER MILAN بالدوري

وتُقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، JUVINTUS & INTER MILAN اليوم الأحد 8 مارس الجاري، على ملعب يوفنتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان JUVINTUS & INTER MILAN بالدوري

وتُذاع مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان JUVINTUS & INTER MILAN اليوم الأحد 8 مارس الجاري، على ملعب يوفنتوس، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، KORA ONLINE بث مباشر إنتر ميلان ضيفًا على يوفنتوس بالجولة السادسة والعشرين من الكالتشيو.

كورة حصري حيث يدخل إنتر ميلان الإيطالي مواجهة إي يوفنتوس، JUVINTUS & INTER MILAN بالدوري، وهو محتلًا المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 60 نقطة، KORA7ASRY يوفنتوس يصطدم بإنتر في قمة الدوري الإيطالي.

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