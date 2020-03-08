Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

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تقام مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم الاحد على ملعب اليانز ستاديوم فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وانتر اليوم KOORA GOAL.

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