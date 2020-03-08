Yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 8 مارس

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ويلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي bein sports مع فريق إنتر ميلان yalla shoot في ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يسعى يوفنتوس kora online في الفوز وإستعادة الصدارة مرة أخرى، بينما يأمل فريق إنتر ميلان في الفوز والعودة لصراع صدارة الكالتشيو مرة أخرى مع يوفنتوس ولاتسيو.

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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

يمكنكم متابعة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في التوقيتات التالية: 21:45 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر وعمان، 23:45 بتوقيت دبي وأبو ظبي، 20:45 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 19:45 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD4.



