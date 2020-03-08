ترتيب الدوري الإنجليزي بعد السقوط المدوي لمانشستر سيتي

استطاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز





وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من أنتوني مارسيال في الدقيقة 30 ومكتوماني في الدقيقة 95 مع وجود العديد من المحاولات من جانب الفريقين ولكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بهدفين نظيفين.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 45 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند 57 نقطة ليظل في المركز الثاني.





جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز





ويقدم لكم موقع " الفجر " جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ديربي مانشستر كالآتي:





1- ليفربول 82 نقطة

2- مانشستر سيتي 57 نقطة

3- ليستر سيتي 50 نقطة

4- تشيلسي 48 نقطة

5- مانشستر يونايتد 45 نقطة

6- ولفرهامبتون 43 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 43 نقطة

8- توتنهام 41 نقطة

9- أرسنال 40 نقطة

10- بيرنلي 39 نقطة

11- كريستال بالاس 39 نقطة

12- إيفرتون 37 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

14- ساوثامبتون 34 نقطة

15- برايتون 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- واتفورد 27 نقطة

18- بورنموث 27 نقطة

19- أستون فيلا 25 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.



