Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر يونايتد على السيتي

الأحد 08/مارس/2020 - 08:32 م
Advertisements
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
محمد جمال
Advertisements
حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما وثمينا على نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى ديربي مانشستر بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الأول خلال الشوط الأول من اللقاء عن طريق المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من استغلال ضربة ثابتة نفذها ببراعة اللاعب برونو فيرنانديز، وأحرز الهدف الثاني ماكتومناي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف
بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف
محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدف
سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 16 هدف
دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف
ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف
ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف
تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف
كالفرت لورين لاعب إيفرتون 13 هدف
راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 13 هدف
رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 11 هدف
تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 11 هدف
هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 11 هدف
انتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 11 هدف.

Advertisements

أخبار تهمك

صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 11 ساعة

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

07:29 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status