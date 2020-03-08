ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر يونايتد على السيتي

حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما وثمينا على نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى ديربي مانشستر بهدفين دون رد.





وجاء الهدف الأول خلال الشوط الأول من اللقاء عن طريق المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من استغلال ضربة ثابتة نفذها ببراعة اللاعب برونو فيرنانديز، وأحرز الهدف الثاني ماكتومناي.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 16 هدف

دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف

كالفرت لورين لاعب إيفرتون 13 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 13 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 11 هدف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 11 هدف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 11 هدف

انتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 11 هدف.



