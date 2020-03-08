ترتيب الدوري الألماني عقب فوز البايرن على أوجسبورج



حقق الفريق الأول للكرة بنادي بايرن ميونيخ فوزًا صعبًا على نظيره أوجسبورج، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.



وسجل مولر الهدف الأول لصالح البايرن عند الدقيقة 53، قبل أن يحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني عند الدقيقة 91.



وبهذا الفوز رفع بتيرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد أوجسبورج، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني:-



1- بايرن ميونخ برصيد 55 نقطة



2- دورتموند برصيد 51 نقطة



3- ار بي ليزبيرج برصيد 50 نقطة



4- ليفركوزن برصيد 47 نقطة



5- بوروسيا برصيد 46 نقطة



6- شالكة برصيد 37 نقطة



7- فولفسبوغ برصيد 36 نقطة



8- فرايبورغ برصيد 36 نقطة



9- هوفنهايم برصيد 35 نقطة



10- كولن برصيد 32 نقطة



11- يونيون برلين برصيد 30 نقطة



12- اينتراخت برصيد 28 نقطة



13- هرتا برلين برصيد 28 نقطة



14- أوغسبورغ برصيد 27 نقطة



15- ماينتنس برصيد 26 نقطة



16- فورتونا برصيد 22 نقطة



17- فيردر بريمين برصيد 18 نقطة



18- بتدربورن برصيد 16 نقطة