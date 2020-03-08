Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الألماني عقب فوز البايرن على أوجسبورج

الأحد 08/مارس/2020 - 08:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

حقق الفريق الأول للكرة بنادي بايرن ميونيخ فوزًا صعبًا على نظيره أوجسبورج، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

وسجل مولر الهدف الأول لصالح البايرن عند الدقيقة 53، قبل أن يحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني عند الدقيقة 91.

وبهذا الفوز رفع بتيرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد أوجسبورج، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني:-

1- بايرن ميونخ برصيد 55 نقطة

2- دورتموند برصيد 51 نقطة

3- ار بي ليزبيرج برصيد 50 نقطة

4- ليفركوزن برصيد 47 نقطة

5- بوروسيا برصيد 46 نقطة

6- شالكة برصيد 37 نقطة

7- فولفسبوغ برصيد 36 نقطة

8- فرايبورغ برصيد 36 نقطة

9- هوفنهايم برصيد 35 نقطة

10- كولن برصيد 32 نقطة

11- يونيون برلين برصيد 30 نقطة

12- اينتراخت برصيد 28 نقطة

13- هرتا برلين برصيد 28 نقطة

14- أوغسبورغ برصيد 27 نقطة

15- ماينتنس برصيد 26 نقطة

16- فورتونا برصيد 22 نقطة

17- فيردر بريمين برصيد 18 نقطة

18- بتدربورن برصيد 16 نقطة
Advertisements

أخبار تهمك

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

اليونايتد يلقن السيتي الدرس الثالث هذا الموسم ويقرب ليفربول من لقب البريمير ليج

منذ 19 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 5 ساعات

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

07:29 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status