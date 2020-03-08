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"فلسطين" تؤكد: لا توجد إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء الأحد، أن "جميع الفحوص التي أجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، جميعها سلبية ولا وجود لمصابين جدد".

وقال ملحم: إن "اليوم جرى أخذ عينات من 164 شخصا خالطوا المصابين بكورونا، وأظهرت النتائج أنهم غير مصابين بالفيروس"، لافتاً إلى أن السياح الأمريكيين سيغادرون البلاد الليلة أو غدًا، مضيفاً "حالة المصابين الـ19 المتواجدين بفندق انجل في بيت لحم جيدة، ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، وأن باقي المحافظات خالية من الإصابات بالفيروس".

ويذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 19 مصابا وجميعهم في محافظة بيت لحم، وتم وضعهم في حجر صحي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد قرر يوم الجمعة الماضي، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، من ضمنها إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فلسطين الحكومة الفلسطينية

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