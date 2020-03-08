رئاسة شؤون الحرمين: إغلاق الحرمين ليلا للتعقيم

أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أن الرئاسة قد كثفت الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين بعد القرار الحكيم بإغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، في بيان للرئاسة اليوم الأحد، إن قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين تم بانسيابية وسلاسة.





وأوضح حيدر، أن الرئاسة كثفت أعمال التعقيم والتطهير خصوصاً أثناء فترة التعليق التي مكنت الرئاسة من العمل بشكل أكثر دقة وأكثر كثافة، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات ومراجعتها من خلال فرق عمل ميدانية ولجان عليا وتعاون مستمر مع كافة القطاعات ذات العلاقة حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.





وبين المتحدث الرسمي، أن الرئاسة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منها تكثيف أعمال تعقيم السجاد وتغييره على مدار الساعة، وكذلك إعادة ترتيب الصفوف ومنع الافتراش وعلاج حالات التكدس، وإغلاق مشربيات زمزم والحافظات، وزيادة عدد المرات التي يتم فيها غسل صحن المطاف والأسطح، وتعقيم وغسل دورات المياه.





وأكد أنه تم زيادة عدد المراقبين على بوابات الحرمين الشريفين؛ للتأكد من عدم السماح بدخول الأطعمة والمشروبات، وتكثيف الجولات الميدانية، ورفع الوعي لدى قاصدي وقاصدات الحرمين الشريفين من خلال تقديم التوجيهات الصحية لهم، وتوزيع المعقمات، وشرح سبل الوقاية وطرق تفادي مواطن الزحام، وبث محتوى توعوي تثقيفي بالتعاون مع وزارة الصحة على كافة الشاشات الإلكترونية بالحرمين الشريفين وساحاتهما.