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بدء عزاء والد أحمد عزمي في حدائق الأهرام

الأحد 08/مارس/2020 - 08:36 م
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عزاء والد أحمد عزمي
عزاء والد أحمد عزمي
لمياء علي
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بدأ منذ قليل عزاء والد الفنان أحمد عزمي، وذلك بمسجد حدائق الجنة البوابة الأولى حدائق الاهرام، وسط حضور عدد من الفنانين والأقارب.

وحرص على الحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والذي كان من أبرز الحضور لمساندة أحمد عزمي في محنته.

وتم تشييع جثمان الراحل ظهر  الخميس الماضي من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام بحضور منير مكرم وكريم الحسينى والأهل والأصدقاء.
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