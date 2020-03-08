في اليوم العالمي للمرأة.. والدة أول طالب توحد يلتحق بالجامعة العربية تكشف رحلتها معه

قالت أمل طاهر، والدة أول طالب "توحد" في الجامعة الأمريكية، إن مروان نجلها المصاب بالتوحد هو أصغر أبنائها، لافتة إلى أنهم لاحظوا ذكائه الشديد منذ طفولته، وبعدها اكتشفوا مرضه.



وأشارت "أمل"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الأسرة بالكامل ساعدت مروان حتى تتحسن حالته، معتبرة أن أصعب مرحلة كانت الطفولة، معقبة: "أعدنا سنة نعمله ينطق اسمه، وجالنا إحباط"، كاشفة أنها استكملت هى والده التعليم حتى يشجعوا ابنهم على الدراسة.



وأضافت والدة أول طالب "توحد" في الجامعة الأمريكية، "كنت حاصلة على دبلوم ودخلت التعليم المفترح عشان أشجع مروان يذاكر"، مؤكدة أن نجلها يتحسن دراسيا واجتماعيا.

