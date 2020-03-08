مولر يكشف دور نوير بالفوز على أوجسبورج بالدوري الألماني









شدد توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ على أن فريقه اقتنص فوزا صعبا من ضيفه أوجسبورج ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، مشيدا في الوقت نفسه بتألق زميله مانويل نيوير حارس مرمى الفريق البافاري.





وعزز بايرن، حامل لقب بوندسليجا في المواسم السبعة الأخيرة، صدارته لترتيب البطولة، عقب تحقيقه فوزا ثمينا 2 - صفر على أوجسبورج اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.





ورفع بايرن، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة والسابع عشر خلال الموسم الحالي مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم، رصيده إلى 55 نقطة، متفوقا بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند قبل تسع مراحل على نهاية البطولة.





وقال مولر، الذي أحرز الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 53 لشبكة (سكاي) عقب اللقاء "لم نستثمر استحواذنا على الكرة خلال الشوط الأول بما فيه الكفاية".





وأضاف:" يتعين علينا أن نشكر مانويل نوير الذي أنقذنا من تلقي هدف التعادل، هذا ليس المستوى الذي نرغب في تقديمه".





وأهدر بايرن أكثر من فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني، غير أن أوجسبورج كاد أن يدرك التعادل في الوقت القاتل عن طريق فلوريان نايديرليشنير، لولا يقظة الحارس الألماني المخضرم الذي تصدى لتسديدة مهاجم الضيوف ببراعة، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم بايرن 1 - صفر، ليرد الفريق البافاري بهجمة سريعة سجل منها ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.