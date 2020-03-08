Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - حسنية أكادير المغربي 2 × 0 النصر الليبي | إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الأحد 08/مارس/2020 - 08:14 م Advertisements حسنية اكادير محمد مرعي Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية رياضة حسنية اكادير الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أخبار تهمك موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ يوم فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل منذ حوالي 4 ساعات صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ أقل من ساعتين استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك منذ حوالي 5 ساعات اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات "السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو) منذ ساعة و 9 دقيقة عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة منذ حوالي 5 ساعات بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي منذ حوالي 10 ساعة حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي منذ حوالي 5 ساعات قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة منذ حوالي 4 ساعات أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة منذ أقل من ساعة خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة منذ أقل من ساعتين