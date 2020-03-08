الأردن: إلغاء إجازات العمالة الوافدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزار العمل الأردنية، وقف جميع الإجازات للعمال غير الاردنيين من الجنسيات غير المقيدة (غير الخاضعة لقانون الإقامة)، وهي الاجازة التي تسمح للعامل بمغادرة المملكة لفترة محددة ثم العودة إليها مرة أخرى لممارسة عمله، كإجراء احترازي ووقائي تقتضيه المصلحة الوطنية.





واكد نضال البطاينة وزير العمل في تصريح صحفي، أن القرار جاء لحماية العامل والمجتمع الاردني على حد سواء نظرا لإكتشاف العديد من حالات فيروس الكورونا بعدد من الدول ما قد يؤدي، لإصابة العامل بهذا المرض ونقله إلى المملكة.





وأضاف أن من يرغب من العمال غير الاردنيين من الجنسيات غير المقيدة بالمغادرة النهائية، فذلك متاح لهم حسب الإجراء المعتمد في مديريات العمل ووفقا لإجراءات وشروط معينة.





وأعلنت الوزارة عن تفعيل لجنة الطوارئ في الوزارة برئاسة الامين العام، والتطبيق الفوري للخطة المعدة مسبقا للتعامل مع الاوبئة والتي تم اعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وفتح غرفة عمليات رئيسة في مديرية التفتيش بالوزارة للإشراف على تنفيذ الخطة، والبدء بتنفيذ حملات توعية لتطبيق بنود ونصوص قانون العمل والانظمة والتعليمات، خاصة تلك المعنية بالعناية الطبية والوقائية والعلاجية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.