بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج بثنائية في الدوري الألماني

عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه أوجسبورج اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.





وارتفع رصيد بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.





في المقابل، تجمد رصيد أوجسبورج، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.





وافتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 53، فيما أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليواصل الفريق البافاري انتصاراته في المسابقة، محققا فوزه الرابع على التوالي بالبطولة.