في بيان رسمي.. العدالة يعلن إستياءه من الأخطاء التحكيميةهذا الموسم في الدوري

أصدر نادي العدالة السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، بيانا يؤكد استياءه من الاخطاء التحكيمية التي حدثت خلال مباريات هذا الموسم في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).





وذكر العدالة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي :"نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت ولازالت ترافق مباريات نادي العدالة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري، كما أثرت على قيمة وسمعة دوري يحمل اسما غالياً علينا جميعاً وهو أسم ولي العهد، وبالرغم من أننا تعاملنا مع كل هذا كما يمليه علينا الحدث من، التمسك بالروح الرياضية، وإحالة الأمر إلى أصحاب الشأن، إلا أن شيئًا لم يتغير بل أصبحت الأمور أكثر سوء".





وأضاف البيان:" نحن إذ نصدر هذا البيان والذي نرفق معه جزءاً بسيطاً من هذه الأخطاء الفادحة، لإيضاح فداحة الأخطاء التحكيمية دون أن يحمل ذلك، تشكيكاً أو تلميحاً ضد أي لجنة أو أي فرد يعمل لخدمة الوطن الغالي".





واختتم البيان:" متمنين أن يسهم هذا البيان والحالات المرفقة بتسليط الضوء على ما تسبب فيه هذه الأخطاء من إهدار للجهود ويكون وسيلة مساعدة للارتقاء بمستوى التحكيم في رياضتنا المحلية".





ويقبع العدالة في المركز السادس عشر الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 14 نقطة من 21 مباراة.