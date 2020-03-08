نقيب المأذونين رافضا مشروع قانون لمنع الزواج الثاني: يزيد العنوسة

عقب إسلام عامر، نقيب المأذونين، على اعداد مشروع قانون يمنع زواج الرجل مرة ثانية، بدون إذن زوجته الأولى، قائلًا: "هذا المشروع سيزيد نسبة العنوسة، وسيزيد الزواج العرفي بصورة فوق الخيال".



وتابع "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الراجل إذا خرج هذا القانون للنور، فسيجد نفسه أمام أمرين، إما الزواج من الثانية وخراب بيته الأول، أو الزواج العرفي، فسيلجأ للزواج العرفي.



وشدد على ضرورة اعداد قوانين صالحة للدولة بدلًا من هذا القانون، معقبًا: "الأرامل والمطلقات في البلد هيروحوا فين، لو خرج هذا القانون للنور".

