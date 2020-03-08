ما هي التغطيات التأمينية المتعلقة بفيروس كورونا؟.. اتحاد التأمين يجيب

قال الاتحاد المصري للتأمين في النشرة الأسبوعية: "نحن الآن بصدد مواجهة خطر عالمي "فيروس كورونا" والذي لم يعد مجرد فيروس بل أصبح قضية صحية واقتصادية ومن المرجح أنه سيؤثر على النواحي السياسية للبلاد ايضا ولذلك نحتاج الى النظر اليه بطريقة أكثر شمولية".







وتستهدف النشرة إلى إلقاء الضوء على التغطيات التأمينية لفيروس كورونا مشيرًا إلى أن بعد انتشار مرض سارس، بدأت بعض شركات التأمين في إضافة الوباء إلى وثائقها من ضمن استثناءات الوثيقة.





في 21 يناير2020 في الصين، أصبح مرض فيروس كورونا (COVID-19) حدثًا رسميا معلناً Known Event. مع العلم انه قد يتم تغطية الأشخاص الذين اشتروا وثيقة تأمين السفر قبل أن يصبح الفيروس "حدثًا معروفًا" وتشمل وثيقتهم تغطية المصاريف الطبية التي تنشأ عن الإصابة بالفيروس في الخارج، بل وربما يتم تغطية نفقات إلغاء رحلاتهم.





في حالة إلغاء رحلة في آسيا على متن سفينة بسبب" تفشى فيروس كورونا المميت بالقرب من الصين"، فهل هذا السبب مغطى تحت مظلة وثيقة التأمين ؟ هل يمكن الحصول على المبلغ كامل إذا تم إلغاء الرحلة؟ الجواب السريع: ربما لا.





يقول السيد كوري سوبزيك ( نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة Arch RoamRight ، وهي شركة تأمين سفر مقرها أوماها) : "لا توفر معظم وثائق تأمين السفر تغطية للأوبئة مثل فيروس كورونا".





ولكن هناك إجابة أطول على السؤال: هل يغطي تأمين السفر فيروس كورونا؟ الجواب نعم ولكن في ظل ظروف محدودة معينة.





صرح السيد براد ستريف المتحدث باسم (Travelex Insurance Services ) بأنه في قارة اسيا اذا اصبت بالفيروس وكان لديك بوليصة تأمين نمطية فقد تشمل وثيقة التأمين تغطية الفيروس وأيضا اذا كنت تخطط للسفر إلى الصين أو المناطق المحيطة ومرضت خلال رحلتك تغطى الوثيقة المصاريف الطبية الطارئة والإخلاء الطبي.





ان الخوف من العدوى ليس سببا لقبول شركة التأمين للإلغاء، إذا كنت ترغب ببساطة في إلغاء رحلتك لأنك تخشى من احتمال مرضك ، فمن المحتمل ألا تغطيك الوثيقة النمطية.





صرحت السيدة بيث جودلين رئيس (Aon Affinity Travel Practice): ان يوجد " وثيقة الغاء لاى سبب من الاسباب cancel for any reason" policy" والتي تقدم التغطية خوفا من حدوث خطر محتمل وحينئذ يمكنها تغطية الغاء الرحلة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا وتعد هذه الوثيقة أعلى سعرا من الوثائق النمطية. فعادة ما تكون هذه الوثيقة تكلفتها 10٪ من سعر الرحلة مقارنة بحوالي 4٪ إلى 6٪ للوثيقة النمطية.





في حالة الغاء رحلة بحرية بسبب فيروس كورونا





قد يمكنك استرداد جزء (عادةً من 50 % إلى 75٪) من تكلفة الرحلة المؤمنة المدفوعة مسبقًا إذا ألغت شركة الرحلات البحرية الرحلة قبل المغادرة وبشروط معينة مثل ابلاغ شركة التأمين قبل موعد انطلاق الرحلة بيومين.





في حالة السفر على متن سفينة سياحية وحدثت حالة حجر صحي





مؤخرا تم إرساء سفينة سياحية بأكملها على سواحل روما وكان لا بد من عزلهم لأنهم اكتشفوا أن شخصين على متن السفينة مصابان بالإنفلونزا (وقد ظنوا أنه فيروس كورونا). ووفقا لTrip Insurance تشمل التغطية الحجر الصحى و التأخير الكبير في السفر بسبب الفيروس و في حالة وجود نفقات إضافية للعودة إلى المنزل بعد الحجر الصحي ، فتأمين السفر سيغطى تلك المصاريف ايضا.





هل تغطي بوليصة التأمين على السفر الأجور الفائتة في العمل في حالة وجود الحجر الصحي لفترة طويلة على متن سفينة سياحية





لا توجد منتجات تأمين على السفر ستغطي أجورك الفائتة إذا كنت فى حجر صحي في نهاية رحلة بحرية ولكن سيغطي تأمين السفر الخسائر المالية في عطلتك (التي قد تحدث بسبب فقد حجز الفندق او الرحلات المسبقة الدفع أو التكلفة الإضافية للوصول إلى المنزل بسبب الحجر الصحي).





ماذا لو لم يكن لديك تأمين سفر؟





إذا ألغت شركة الطيران الخاصة بك الرحلات الجوية وهو ما يحدث مع العديد من شركات الطيران في الوقت الحالي، فإن الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كانت هذه الرحلات مغطاة. والجواب هو نعم.





الأمر هو أن الكثير من شركات الطيران تقدم في المقابل عمليات استرداد أو إعادة جدولة الرحلات والكثير من الفنادق تفعل نفس الشيء وبذلك قد تكون قادرًا على استرداد جزء أو مبلغ الرحلة كاملا.





فيروس كورونا وتأمين خطر انقطاع وتوقف الاعمال.









التأمين على انقطاع العمل (المعروف أيضًا باسم تأمين فقد دخل الأعمال) يغطي فقدان الدخل الذي تعاني منه الشركة بعد وقوع كارثة (على سبيل المثال حريق في مطعم. إذا كان صاحب المطعم لديه تأمين ضد انقطاع العمل، فسيتم تغطية خسارة الدخل أثناء إجراء الإصلاحات). ان العديد من الوثائق التي تغطى انقطاع العمل تغطى الاضرار الواقعة على ممتلكات العميل والتي أدت لتوقف اعماله و بالتالى أدت الى خسائر مادية و البعض الاخر يكون مبنى على الاضرار الواقعة على العميل بسبب امر من الحكومة بوقف نشاط العميل.









وفي ضوء عواقب فيروس كورونا، قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز بإغلاق 300 مطعم في الصين وقامت شركة ستاربكس بإغلاق 2000 مقهى والغت احدى شركات الطيران الامريكية الرحلات الجوية من وإلى الصين.





وقد ذكرت رويترز أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى خسارة قدرها 10.3 مليار دولار في العائد السياحي الصيني في الولايات المتحدة.





1. قال السيد جيل دالتون (العضو المنتدب لمجموعة Aon PLC للولايات المتحدة) إن معظم الخسائر المتعلقة بسلسلة التوريد للشركات الأمريكية الناتجة عن فيروس كورونا في الغالب لن يتم تغطيتها بوثائق انقطاع الأعمال لأنه يلزم ان يكون هناك ضرر مادى ومع ذلك يوجد بعض الوثائق التى تقدم تغطية محدودة جدا في حالة انقطاع العمل ولكن يجب أن يكون الفيروس في المنشأة المؤمنة وليس بالخارج.









2. وقد صرح السيد بيتر فالون (نائب الرئيس شركة Risk Strategies Co) انه قد تكون هناك تغطية لانقطاع الأعمال ولكن تكون بتغطية إضافية على الوثيقة تشمل تغطية انقطاع الاعمال بسبب امراض سارية او معدية.





3. وقال السيد تاي تشايلدريس (مدير ممارسات استرداد التأمين في Jones Day في لوس أنجلوس) ان تغطية انقطاع العمل الطارئ قد "تعتمد على طريقة فهم الوثيقة " - "فبعض الولايات القضائية رأت أن أي حادث يجعل المنشأة غير صالحة للعمل بها أو غير صالحة للاستخدام أو ملوثة بطريقة أو بأخرى هم اسباب كافية لتعتبر خسارة مادية و بالتالى يتم تغطيتها "





و في ضوء تقديم حلول لانقطاع الاعمال الناتج عن فيروس كورونا بادرت احدى شركات التأمين بولاية نيو جيرسي بتقديم مقترحات لتوفير تغطية محدودة لانقطاع الأعمال بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المدنية بوقف بعض الاعمال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ، أو للحد من انتشاره.









رأى الاتحاد





في الختام نجد أنه تحدي جديد لشركات التأمين وفرصة في نفس الوقت لتطوير وتقديم منتجات تأمينية جديدة تساعد في الحد من الخسائر التي نتجت عن فيروس كورونا والتي تؤثر على اقتصاد البلدان.



