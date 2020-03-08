ساندي تصعد حرب التصريحات مع هنا الزاهد وهذا ما دار بينهما!

تسبب تصريحًا تلفزيونيًا للفنانة ساندي قالت فيه إنها غاضبة من الفنانة هنا الزاهد، بسبب إنكارها لانطلاقتها الفنية معها ووصفها بأنها غير جيدة، رغم أنها من اكتشفتها وقدمتها في أول عمل فني، أن تتصاعد الأمور بينهما لحرب تصريحات متبادلة تصل لحد التكذيب بينهما.

وترى ساندي أنها اكتشفت هنا الزاهد فيما ترى الثانية أنها كاذبة معلنًة أن مكتشفها هو الفنان المصري محمد صبحي، ومن هنا صعّدت ساندي الأمر وأكدت على أنها من اكتشفت هنا الزاهد وقدمتها لعالم الشهرة والنجومية بما يوحي أنها صاحبة الفضل عليها.

وقالت ساندي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" إن محمد صبحي اكتشف هنا الزاهد كطفلة، مؤكدً على حديثها بأنها من اكتشفت هنا الزاهد وأوضحت أنها تقصد وقت شهرتها أما طفولتها فلا تعنيها.

وفي محاولة لتهدئة الوضع بعض الشيء أضافت ساندي أنها صريحة في ردودها على ما يوجه لها من أسئلة ولا تقصد افتعال مشكلة، فكتبت في تغريدتها قائلًة: "لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة فهعتبر نفسي اكتشفتك كـ مزة المزز".

وتابعت ساندي: "أولًا ما تزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي على الإعلاميين ولست بحاجة لافتعال مشكلة وإذا كنت بفتخر إني اكتشفتك كممثلة فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي".