Advertisements
Advertisements
Advertisements

ساندي تصعد حرب التصريحات مع هنا الزاهد وهذا ما دار بينهما!

الأحد 08/مارس/2020 - 08:01 م
Advertisements
ساندي
ساندي
أسماء حلمي
Advertisements

تسبب تصريحًا تلفزيونيًا للفنانة ساندي قالت فيه إنها غاضبة من الفنانة هنا الزاهد، بسبب إنكارها لانطلاقتها الفنية معها ووصفها بأنها غير جيدة، رغم أنها من اكتشفتها وقدمتها في أول عمل فني، أن تتصاعد الأمور بينهما لحرب تصريحات متبادلة تصل لحد التكذيب بينهما.


وترى ساندي أنها اكتشفت هنا الزاهد فيما ترى الثانية أنها كاذبة معلنًة أن مكتشفها هو الفنان المصري محمد صبحي، ومن هنا صعّدت ساندي الأمر وأكدت على أنها من اكتشفت هنا الزاهد وقدمتها لعالم الشهرة والنجومية بما يوحي أنها صاحبة الفضل عليها.


وقالت ساندي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" إن محمد صبحي اكتشف هنا الزاهد كطفلة، مؤكدً على حديثها بأنها من اكتشفت هنا الزاهد وأوضحت أنها تقصد وقت شهرتها أما طفولتها فلا تعنيها.


وفي محاولة لتهدئة الوضع بعض الشيء أضافت ساندي أنها صريحة في ردودها على ما يوجه لها من أسئلة ولا تقصد افتعال مشكلة، فكتبت في تغريدتها قائلًة: "لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة فهعتبر نفسي اكتشفتك كـ مزة المزز".


وتابعت ساندي: "أولًا ما تزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي على الإعلاميين ولست بحاجة لافتعال مشكلة وإذا كنت بفتخر إني اكتشفتك كممثلة فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي".
ساندي
ساندي

يأتي رد ساندي بعدما كذبتها هنا الزاهد، في تغريدة كتبتها عبر حسابها على "تويتر" وقالت فيها: "أنا بس عايزة أقول حاجة الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني وكان شرف ليا وشكرًا".

هنا الزاهد
هنا الزاهد

وكانت قد أعربت الفنانة ساندي عن اندهاشها من تجاهل عدد من النجوم لها بشأن تهنئتها بنجاح ألبومها الأخير موضحًة أن بعضهم كانت تدعمه في مشواره الفني، لكنهم تبرأوا من الأعمال التي قدموها معها وتحديدًا الفنانة المصرية هنا الزاهد.


وأضافت ساندي، في مقابلة تلفزيونية قائلًة: "هنا صرحت الفترة اللي فاتت إن من الحاجات غير الجيدة اللي قدمتها أول فيلم عملته في حياته والفيلم ده كان معايا وأنا اللي اكتشفتها هي  كانت بتشتغل موديل وعندما شاهدتها صممت إنها تمثل لأنها شبيهة بالفنانة رغدة وهي فعلًا عندها موهبة".


وأضافت ساندي قائلًة: "هنا الزاهد كانت بتقول إن شكلها مكنش حلو في الفيلم، لكنها طول عمرها جميلة وأرى أنها فنانة بجد، ومباركتش ليا وهي مش مشغولة في الزواج خلاص بقالها كتير لكن عادي أنا مش زعلانة منها".



يُذكر أن ألبوم ساندي الأخير يضم 8 أغاني تتنوع بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ومن الأغاني التي ضمها الألبوم: "طبع الشتا، كان عادي، زي التمثال، ريموت حياتك، على خشبة المسرح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد مكتشف هنا الزاهد محمد صبحي ساندي وهنا الزاهد ساندي الفنانة ساندي أزمة هنا الزاهد وساندي

أخبار تهمك

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ أقل من ساعتين

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ أقل من ساعة

صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا علقت نوال الزغبي على اتهامها بالسخرية من إليسا

كيف دعمت مي كساب شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة؟

لم تشاهدها من قبل.. لحظات عقد قران هنا الزاهد وأحمد فهمي

كيف وصفت هنا الزاهد حفل زفافها على أحمد فهمي؟

أحمد فهمي يرتدي"فانلة" في أول ظهور له مع هنا الزاهد بعد الزواج (فيديو)

بالبجامة وبدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ ساندي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

07:29 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status