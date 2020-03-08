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إيطاليا.. إصابة رئيس أركان الجيش بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 07:44 م
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رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي
رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام إيطالية، مساء اليوم الأحد، إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، بفيروس كورونا المستجد، مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء إيطاليا.

وقال الجنرال فارينا في الحجر الصحي داخل منزله: "أنا بخير، سأواصل أداء مهماتي"، وفقا لمصادر إيطاليا عديدة، موضحاً أنه كشف عن إصابته بنفسه، عندما خرج بتصريحات ذكر فيها: "لقد جاءت نتيجة فحوصاتي بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف: أنا بخير، أنا منعزل في محل إقامتي، امتثالا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية والبروتوكولات الصحية المتوخاة؛ وبناء على ما نقوم به للتحقق من جهات الاتصال التي أجريناها في الأيام القليلة الماضية".

وتابع: "سأستمر في أداء واجباتي وسيحل محلي الجنرال بوناتو للأنشطة التي لا يمكنني المشاركة فيها، وأقدم تحياتي الحارة والشكر إلى نساء ورجال الجيش الذين يعملون على معالجة هذه الحالة الطارئة في مركز العمليات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية".

هذا وتأتي إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

ووصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى ما يقارب 6 آلاف إصابة، اليوم، مع تسجيل 233 حالة وفاة حتى الآن، وهو ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رئيس أركان الجيش إيطاليا

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