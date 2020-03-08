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هاني رسلان: الحلول العسكرية في حل أزمة سد النهضة غير مطروحة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الإفريقي، إن السودان يقدم دعمًا للموقف الإثيوبي الذي يريد التحكم بشكل منفرد في مياه نهر النيل، بالخلاف للقانون والأعراف الدولية.

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر لا يمكن أن تقبل بهذا الأمر، ولا يجب الحديث الآن عن استخدام وسائل غير سلمية في أزمة مفاوضات النهضة، خاصة أن هذه هي آخر المراحل.

ولفت إلى أن مصر إذا اضطرت لحل أزمة سد النهضة بشكل غير سلمي، فهي قادرة ولديها أعلى درجات الاستعداد القتالي، وهذا الموقف لا نطرحه الآن ولا نلوح به، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نسحبه من الطاولة.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضه السودان

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