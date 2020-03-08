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إقامة مباراتي اتحاد جدة والشباب في البطولة العربية بدون جمهور

الأحد 08/مارس/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الشباب ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم قرارًا رسميًا  بإقامة لقائي اتحاد جدة أمام الشباب بدون جمهور ضمن الدور النصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ذهاباً وإياباً، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام على أرض فريق الشباب في السادس عشر من شهر مارس الجاري، بينما تقام مباراة الإياب على أرض الاتحاد يوم 20 من الشهر ذاته.

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