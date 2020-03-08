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بعثة الأهلي تستعد من أجل العودة للقاهرة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:53 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، في طريقها إلى مطار جوهانسبرج استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

وأدى الأهلي مرانه، اليوم، دون راحة قبل السفر في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز بهدف لكل منهما، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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رياضة امس الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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