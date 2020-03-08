صرف حساب المواطن الدفعة 28 في حسابات المستفيدين "دفعة شهر مارس 2020" والشروط المطلوبة للتقديم 

شهدت منذ قليل محركات بحث جوجل بحثاً كبيراً حول معرفة موعد إيداع الدفعة الـ 28 من برنامج حساب المواطن لشهر مارس 2020، وذلك عقب انتشار بعض الأخبار التي تفيد صرف تلك الدفعة، لنرصد ونتابع معكم من خلال تصاريح الجهات المختصة موعد إيداع تلك الدفعة بشكل تفصيلي الآن.

موعد ايداع حساب المواطن الدفعة الـ28





من المقرر كما جرت العادة أن يتم إيداع الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن رقم 28 في حسابات المستفيدين فى صباح يوم الثلاثاء القادم الذي يوافق 10 مارس 2020 حيث يتم صرف دفعات حساب المواطن فى مواعيد محددة فى صباح اليوم العاشر من كل شهر وفقاً لتوزيعات المخصصات المالية التى جاءت الأسر المستحقة بالحصول علي ذلك الدعم والاكثر احتياجاً وفقا لشروط وقواعد للحصول على ذلك دعم نرصدها معكم من خلال الفقرة التالية.









شروط الحصول على دفعات حساب المواطن





حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض من الشروط التي يجب أن تطابق مع المستفيدين بالحصول على تلك الدعوات التي جاءت على النحو التالي:





أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.





ان يقيم بشكل دائم على الأراضي السعودية بحيث يجب ان تتجاوز مدة اقامة المتقدم بالحصول علي ذلك الدعم بأكثر 90 يوم متتالي على الأراضي السعودية.





ان لايصدر فى حق المتقدم حكماً يستوجب على اثرة حبسه.





تتطابق البيانات المسجلة على موقع حساب المواطن مع الجهات المختصة.







