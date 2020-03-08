Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني رسلان: مصر تعيش في وضع أفضل من أي لحظة سابقة في أزمة سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:52 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الإفريقي، إن مصر تعيش في وضع أفضل من أي لحظة سابقة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تجني الآن صبرها الطويل ورؤيتها الاستراتيجية في مفاوضات سد النهضة.

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن العالم في بداية المفاوضات كان متعاطفًا مع أثيوبيا، لأنها كانت تتحدث بأنها تهدف من بناء سد النهضة الحصول على الكهرباء، خاصة أن الشعب الإثيوبي بنسبة 70% لا يمتلك الكهرباء، وكان لديها تعاطف من العالم، أما الآن فثبت للعالم بعد المفاوضات الأخيرة في واشنطن أن إثيوبيا تتهرب من المفاوضات.

ولفت إلى أن أثيوبيا الآن ترفض الاعتراف بالقوانين الدولي، من خلال حديثها على حريتها في التصرف بماه نهر النيل كيفما تشاء، ومصر نجحت في تدويل القضية بعدما التوقيع على الوثيقة سد النهضة بالأحراف الاولي على اتفاق واشنطن برعاية أمريكا والبنك الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني رسلان مصر سد النهضه اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 4 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبيرة بالشأن الإفريقي: أثيوبيا تتهرب من قياس أضرار سد النهضة على مصر

هاني رسلان يحذر من الصراع بين مصر والسودان بسبب سد النهضة في هذه الحالة

هبة القدسي: مؤشرات مفاوضات سد النهضة في أمريكا ايجابية

عاجل.. إثيوبيا تعلن موعد الانفراجة في أزمة سد النهضة

رانيا بدوي تحذر من فخ مد أمد مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الخبير بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تسعى لجر أزمة السد إلى الصراع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

عاجل.. مسئول إثيوبي يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status