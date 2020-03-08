هاني رسلان: مصر تعيش في وضع أفضل من أي لحظة سابقة في أزمة سد النهضة

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الإفريقي، إن مصر تعيش في وضع أفضل من أي لحظة سابقة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تجني الآن صبرها الطويل ورؤيتها الاستراتيجية في مفاوضات سد النهضة.



وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن العالم في بداية المفاوضات كان متعاطفًا مع أثيوبيا، لأنها كانت تتحدث بأنها تهدف من بناء سد النهضة الحصول على الكهرباء، خاصة أن الشعب الإثيوبي بنسبة 70% لا يمتلك الكهرباء، وكان لديها تعاطف من العالم، أما الآن فثبت للعالم بعد المفاوضات الأخيرة في واشنطن أن إثيوبيا تتهرب من المفاوضات.



ولفت إلى أن أثيوبيا الآن ترفض الاعتراف بالقوانين الدولي، من خلال حديثها على حريتها في التصرف بماه نهر النيل كيفما تشاء، ومصر نجحت في تدويل القضية بعدما التوقيع على الوثيقة سد النهضة بالأحراف الاولي على اتفاق واشنطن برعاية أمريكا والبنك الدولي.

