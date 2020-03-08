الكنيسة تنوه بعدم استقبال أية زيارات أو أفراد بجنازة الأنبا صرابمون

أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ قليل بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: ينوه دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إلى أن المشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير والتي ستقام في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.



تابع البيان مضيفًا: ويعتذر الدير عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدً الاثنين وبعد غد الثلاثاء، على أن تفتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته وأبن الطاعة تحل عليه البركة.