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"البرلمان": تعديلات قانون الكيانات الإرهابية يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات

الأحد 08/مارس/2020 - 07:49 م
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النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله
داليا الحسين
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قال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات فضلًا عن مواجهة من ينتمى لجماعة إرهابية أو من يستخدم أموال وأصول منقولة ورقمية أو أموال عابرة للدول سواء من الداخل إلى الخارج أو العكس في عمل إرهابي تحت كيان تم تصنيفه على أنه كيان إرهابي.

وأضاف "حسب الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن القانون الهدف منه الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم المساس بمقدرات الدولة المصرية وشعبها.

ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إلى القانون أصبح نافذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية.
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