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تير شتيجن على طاولة تشيلسي بالميركاتو الصيفي

الأحد 08/مارس/2020 - 07:44 م
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تير شتيجن
تير شتيجن
الفجر الرياضي
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كشف بعض التقارير الصحفية، عن سعي فريق تشيلسي للحصول على خدمات حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
 
ووفقًا للصحيفة الإنجليزية "ديلي إكسبريس"  أن نادي تشيلسي يطمح بضم الحارس الألماني إذا كانت إدارة برشلونة مستعدة للتفاوض حول بيعه في الانتقالات الصيفية.
 
وأضافت الصحيفة: "الحارس البلجيكي كيبا أريزابالاجا أصاب المدرب فرانك لامبارد بالإحباط، لدرجة أنه طالب إدارة النادي بالبحث عن بديل".
 
وتابعت الصحيفة، إلى أن تشيلسي يأمل في تقديم عرض لتير شتجين، نظرًا لأن الحارس الألماني لم يوقع على عقد جديد مع برشلونة حتى الآن.
 
ويسعى فرانك لامبارد لبناء فريق قوي، يساعده على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.
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